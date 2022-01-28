«Вы – лучшие!»: псковские спортсменки завоевали золото на Чемпионате России по стрельбе из лука

Фото: пресс-служба администрации

26 января в Орле прошёл Всероссийский чемпионат по стрельбе из лука, где наивысший результат заняли спортсменки из Псковской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В личном зачёте первое место заняла Александра Савенкова.

Фото: пресс-служба администрации

В командном зачёте победа ковалась руками Александры Савенковой, Ники Снетковой и Киры Андреевой. Отмечается, что борьба была напряжённой, однако нашим спортсменкам удалось опередить команду из Москвы на одно очко.

Фото: пресс-служба администрации

Добавим, тренируются девушки в спортивной школе «Олимп».

С победой золотых призеров поздравил губернатор Псковской области.

«Вы — лучшие! Гордимся! Благодарю и наставника девушек, Заслуженного тренера России Виталия Андреева, за профессионализм и мастерство, которые он с успехом передает нашим спортсменам», — заявил Михаил Ведерников.