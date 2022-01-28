Может ли привитая беременная передать иммунитет ребёнку, рассказала псковский инфекционист

.

Главный внештатный инфекционист Псковской области, главврач Центра СПИД Елена Карзанова в прямом эфире на своей странице в Instagram объяснила, передаётся ли иммунитет от COVID-19 от будущей мамы малышу.

По её словам, если женщина сделает прививку своевременно, её иммунитет передастся и ребёнку.

Елена Карзанова также напомнила, что «омикрон» особо опасен для детей. Именно поэтому, считает она, вакцинация беременной женщины – способ защитить будущего ребенка.

«Мы должны быть ответственны за наших детей, только мы, взрослые, отвечаем за будущее поколение. Поэтому нужно своевременно вакцинироваться взрослым, чтобы наши дети как можно меньше и реже сталкивались с данной инфекцией», - заявила эксперт.