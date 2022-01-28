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Общество28 января 2022 9:33

Директор компании по производству вездеходов в Пскове планирует покорить мировой рынок

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: архив Дениса Быченкова

Фото: архив Дениса Быченкова

Директор и учредитель псковской компании по производству вездеходов Денис Быченков рассказал об особенностях строительства транспорта в регионе 60 и планах по выходу на мировой рынок.

Напомним, впервые псковичи узнали о том, что в Псковской области строят вездеходы из выпуска тревел-шоу «Орёл и решка». Тогда известная ведущая Регина Тодоренко лично протестировала необычный транспорт.

По словам Дениса Быченкова, производство вездеходов – не единственный его бизнес. Более того, предприниматель предпочитает менять сферу деятельности каждые 3-5 лет, чтобы не терять интерес.

О том, почему вездеход актуален для российских дорог, его стоимости в максимальной комплектации и характерных для производства вездеходов проблемах читайте здесь.

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