Жизни ещё четырёх человек забрал коронавирус в Псковской области

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Ещё четыре летальных исхода от осложнений коронавируса зарегистрировали в регионе. Общее количество смертей достигло 1 414. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Согласно статистике, 74 937 случаев заражения COVID-19 было выявлено в регионе, только 225 из них – за минувшие сутки.

Еще 139 человек победили болезнь. За всё время пандемии справиться с заболеванием смогли 70 148 человек.

Добавим, 3 044 теста на выявление коронавирусной инфекции провели медики региона за последние 24 часа.

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