Переменчивую погоду в феврале пообещали синоптики псковичам

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Погода в феврале на территории региона будет переменчива. Осадков может выпасть выше нормы. Среднемесячная температура воздуха будет превышать норму на 1-2 градуса. При этом в пределах 90-120% от нормы ожидается общая сумма осадков за февраль. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

С 1 по 20 февраля температура воздуха на территории региона днем будет держаться в пределах -5…0 градусов, при этом в некоторые дни столбики термометров покажут -7...-12.

В большинство ночей температура воздуха составит -8…-3 градуса с понижением в отдельные ночи до -18…-13 градусов.

В последней декаде февраля метеорологи обещают жителям Псковской области температуру воздуха в течение суток от -4 до +4 градусов.

По прогнозам синоптиков, в определённые дни возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду.