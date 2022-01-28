В Порхове привитый «Спутником М» подросток рассказал о самочувствии после вакцинации

Фото: газета «Порховский вестник»

В Порховском районе первым прививку от коронавируса сделал Георгий Лунгу 15 лет, пишет газета «Порховский вестник».

Как оказалось, вакцинация прошла в штатном режиме. Инцидентов выявлено не было.

Самочувствие Георгия сейчас в порядке.

«Чувствую себя хорошо, только рука немного побаливает», – поделился ощущениями подросток.

По словам главврача Порховской межрайонной больницы Татьяны Горбуновой, родителям необходимо принять взевешенное решение о вакцинации ребёнка.

Врач также рассказала, что «Спутник М» схож со «Спутником V», однако есть одно различие: дозировка первого меньше в пять раз.

Напомним, на 27 января в Псковской области было подписано более 150 согласий на вакцинацию от COVID-19 детей.