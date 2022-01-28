Отпраздновать 14 февраля влюбленные смогут в Псковском музее

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14 февраля в Псковском музее состоится мероприятие «Влюблённые в искусство - новый формат». Пары смогут провести свидание в этот день с 18:00 до 22:00 по-новому, в стенах музея во Дворе Постникова на улице Олега Кошевого, 2. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили организаторы.

«Для поклонников культурного вечернего отдыха впервые Двор Постникова зажигает огни. Мы признаемся в чувствах к искусству и задействуем все пять чувств человека - обоняние, осязание, зрение, вкус и слух. Вас ждут площадки: «Глазами художника», «Соприкосновение», «Мастерская иконописца», «Момент вкуса», «Слушая искусство». Назначьте свидание в музее», - приглашают псковичей.

Купить билет на мероприятие можно с 6 февраля на сайте и в кассах музея по адресам: главное здание музея, касса на ул. Некрасова, 7, Приказная палата, касса в Кремле, 4, Двор Постникова, касса на улице О. Кошевого, 2.

Оплатить билет можно с помощью «Пушкинской карты». А посетить по сеансам. Первый начнется в 18:30, второй – в 20:30. На каждый из сеансов пустят только по 40 человек.