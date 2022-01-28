Плановая амбулаторная помощь в Пскове и Великих Луках временно прекратится

В связи с возрастающей заболеваемостью коронавирусом Пскове и Великих Луках временно приостановится оказание плановой амбулаторной медицинской помощи. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время оперштаб 28 января.

По словам главы региона с заболеванием в ближайшее время не ожидается. Кв порядка 2-3 недель для системы здравоохранения будут особенно сложными.

За последнюю неделю количество амбулаторных вызовов в сутки увеличилось более чем в 3 раза по сравнению с периодом после новогодних праздников и достигло 1500.

«Чтобы не допустить коллапса, с медиков временно необходимо снять обязанности по оказанию плановой амбулаторной медицинской помощи взрослому населению в Пскове и Великих Луках. Понятно, что мера вынужденная. Мы должны смотреть на вещи трезво», – отметил губернатор.

Он предупредил псковичей, что перед регионом стоит огромная угроза. Если не направить все силы на предотвращение распространения коронавируса, система здравоохранения не справится с нагрузкой.

«Если заболеваемость будет расти ещё две недели такими же темпами, у нас будет до 500 новых случаев в сутки и даже больше. Это вполне реальная угроза, что система здравоохранения просто ляжет. Конечно, медпомощь по неотложному показанию будет оказываться в полном объёме», - подчеркнул Михаил Ведерников