Псковский терапевт Елена Аверьянова рассказала, какие овощи способствуют снижению артериального давления

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В беседе с корреспондентом «Комсомольской правды в Пскове» терапевт и гастроэнтеролог, инфекционист с 20-летним стажем работы Елена Аверьянова рассказала, потребление каких овощей нормализует артериальное давление.

По её словам, снизить внутреннее давление человека способны продукты, обладающие мочегонным свойством.

«Огурцы и кабачки обладают мочегонным воздействием, поэтому они, в принципе, могут снижать артериальное давление», - заключила специалист.

Ранее эксперт рассказывала, какие фрукты способствуют повышению внутреннего давления, а также какой напиток укрепит стенки сосудов и какой поможет пережить скачки атмосферного давления.

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