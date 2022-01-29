Два смертельных пожара случилось в Псковском районе

Фото: «Псковская сводка»

78-летняя женщина-инвалид погибла во время пожара в частном доме на улице Каменская в деревне Федоровщина Псковского района, пишет Telegram-канал «Псковская сводка».

Как рассказали соседи, на пожар в доме пенсионерки указали клубы густого дыма. Жители деревни решили тушить пожар самостоятельно, однако зайти в полыхающую огнём комнату не удалось.

Фото: «Псковская сводка»

Создав звено ГДЗС, прибывшие сотрудники пожарной охраны зашли внутрь, где был найден труп пенсионерки.

На место трагедии выезжали врачи скорой помощи, пожарное подразделение первой пожарной части, пожарная охрана МЧС России и следственно-оперативная группа.

А ночью 28 января огонь бушевал в доме 8 на 10 метров в деревне Рашнево Псковского района.

Прибывшие для ликвидации пожара спасатели обнаружили на месте происшествия тело 55-летнего хозяина дома.

Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем погибшего.