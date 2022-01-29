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Здоровье29 января 2022 9:51

Придётся звонить не один раз – Михаил Ведерников о вызове врача на дом

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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В своём еженедельном видеообращении к жителям региона, опубликованном в Instagram, губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что нагрузка на систему здравоохианения быстро увеличивается.

В регионе фиксируется рост амбулаторных ковид-больных. Если в начале года их было порядка двух тысяч, то сейчас эта цифра превышает четыре тысячи.

Кроме того, стремительно увеличивается и количество вызовов, поступающих в псковские поликлиники. Фиксируется их рост с 450 в сутки до 1 500.

По словам Михаила Ведерникова, из-за такой нагрузки вызовы обрабатываются с задержкой.

«Уже сейчас не все могут дозвониться сразу: линия и операторы перегружены. Мы направим дополнительные ресурсы, что снизит остроту вопроса, но в любом случае медучреждениям сейчас крайне сложно. Прошу проявить терпение: иногда придётся звонить не один раз», – заявил губернатор.

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