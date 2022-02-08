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Дом. Семья8 февраля 2022 6:08

«Тянуть до выходных нельзя»: подопечные псковского зооприюта нуждаются в помощи

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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В Пскове животные из зооприюта «Лесопилка» нуждаются в замене сена в будках. В одиночку волонтёрам не справиться. Об этом сообщили в официальной группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте».

Как рассказали сотрудники приюта, на его территории находится 68 будок, а замена сена – «очень трудоёмкое и времязатратное дело».

«Менять надо срочно. Тянуть до выходных нельзя», - написали в посте.

По словам зоозащитников, сухое сено для собак – настоящее блаженство.

«Приезжайте, пожалуйста! Помогите!» - призвали волонтёры.

Напомним, приют находится на Новгородской, 7.