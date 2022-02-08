В псковскую школу звонарей набирают учеников

Фото: «Псковская епархия Русской Православной Церкви Московского Патриархата»

В Пскове школа звонарей при храме великомученика Димитрия Солунского набирает учеников, желающих познать звонарское искусство. Об этом сообщили в группе «Псковская епархия Русской Православной Церкви Московского Патриархата» в соцсети «Вконтакте».

Обучиться искусству смогут все желающие с 12-ти лет. Их организуют в группу до 7-ми человек. Примечательно, что стать учеником можно без музыкального образования.

Начнутся занятия 17 марта 2022 года и продлятся два месяца. Посещать занятия нужно будет раз в неделю по четвергам. Продолжительность встречи – три часа: с 19:00 до 22:00.

Как сообщается, после сдачи экзаменов звонари получат соответствующий диплом.