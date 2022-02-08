Женщина попала под колёса иномарки на пешеходном переходе в Великих Луках

Фото: «Псковская сводка»

ДТП случилось в Великих Луках на Октябрьском проспекте, 41/1 этим утром. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Предварительно, горожанка пересекала улицу по нерегулируемому пешеходному переходу. В этот момент на неё наехал водитель автомобиля Volkswagen Passat.

Фото: «Псковская сводка»

Приехавшие на место врачи диагностировали у пострадавшей различные травмы и доставили ее в больницу.

По словам очевидцев, водитель мог не заметить женщину, из-за того что сейчас на данном участке дороги проводятся ремонтные работы.

Сотрудники АСС, ДПС и медики выезжали на место случившегося.

Детали аварии ещё выясняются.