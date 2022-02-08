Врачи с зарплатой до 170 тысяч рублей срочно требуются в Псковскую инфекционную больницу

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Врачей с оплатой труда до 170 тысяч рублей срочно ищут в областную инфекционную больницу Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили аналитики сервиса поиска работы hh.ru.

Так, анестезиологу-реаниматологу заплатят на руки до 170 тысяч рублей, а врачу-инфекционисту – до 150 тысяч рублей.

Подразумевается, что кандидаты должны будут работать с ковидными пациентами, осуществлять необходимые лечебно-профилактические процедуры, проводить обследования, а также выполнять обязанности, предусмотренные должностью.

Для трудоустройства кандидатам необходимо высшее профессиональное (медицинское) образование по одной из специальностей «Лечебное дело» или «Педиатрия». Кроме того, нужна пройденная интернатура или ординатура. Примечательно, что опыт работы необязателен.

Помимо этого, отмечается, что врачи будут работать в новом многофункциональном медицинском центре на современном оборудовании. Работодатель также обещает сотрудникам федеральные выплаты и подъемное пособие.