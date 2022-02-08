Ёлочные украшения пострадали от рук вандалов в Финском парке в Пскове

Фото: Instagram-аккаунт Бориса Елкина

Хулиганы разбили ёлочные украшения на катке в Финском парке Пскова. Об этом сообщил глава администрации города Борис Ёлкин в своём Instagram-аккаунте.

«Насколько нужно не любить свой город, не уважать труд других людей, не ценить то, что делается ради блага всех псковичей, чтобы творить такое?! Слов нет», - недоумевает чиновник.

Фото: Instagram-аккаунт Бориса Елкина

Известно, что от администрации города уже поступило заявлению в полицию.

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