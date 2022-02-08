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Здоровье8 февраля 2022 9:52

Ещё почти 540 жителей Псковской области заразились COVID-19

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Суточный прирост заболевших коронавирусом продолжает увеличиваться в Псковской области. Только за минувшие сутки ковид подтвердился у 537 человек. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

С марта 2020 года заболевание диагностировали у 78 864 жителей Псковской области.

При этом вылечиться смогли 72 357 пациентов. 214 из них закрыли больничные за последние 24 часа.

По официальным данным, 7 637 жителей региона находятся на лечении от коронавируса на сегодняшний день.

Согласно статистике, 1 481 человек скончался в Псковской области из-за осложнений COVID-19, пять из них – за прошедшие сутки.