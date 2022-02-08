Почти недельная норма снега выпала в Пскове с 7 на 8 февраля

За день 7 и в ночь на 8 февраля в Пскове и по области выпало 20% месячной нормы осадков. Об этом сообщает «Псковская правда» со ссылкой на начальника Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Талу Нещадимову.

«Снег падал не пушистый, тяжёлый, поэтому пока есть ощущение, что как будто бы вернулась зима», – подытожила прошедшие сутки Нещадимова.

По словам специалиста, если днём 8 февраля ещё будут минусовые температуры, то к ночи придет плюс. Завтра ожидается таяние снега, «будет сыро и тепло для февраля». В следующие несколько дней будут держаться околонулевые температуры.

Неустойчивая погода с перепадами температуры от минуса до плюса продержится неделю. Будет идти снег и снег с дождем.