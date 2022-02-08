Когда школы Пскова будут закрывать на карантин, рассказала врач

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Сегодня, 8 февраля, на пресс-конференции в медиацентре ПАИ главный врач Псковской межрайонной больницы Елена Уткина сообщила, когда в школьных классах будет вводиться карантин.

По её словам, если в школе на больничных окажется 20% учеников, директор издаст приказ о закрытии классов. Карантин в таком случае будет длиться в течение недели. Однако этот срок может варьироваться в зависимости от решения директора школы.

Помимо этого, Елена Уткина заявила, что если заболевает ребёнок до 6-ти лет, вызов врача на дом необходим.

«У всех детей с признаками ОРВИ мы берём мазки на коронавирус», - резюмировала врач.