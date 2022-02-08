Псков
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 февраля 2022 10:54

Волчицу, напавшую на овец в Порховском районе, вычислили специалисты

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
.

.

Волчицу поевшую скот в деревне Порховского района ликвидировали специалисты. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Волчицу заметили ещё летом, когда около деревни Веретени начали пропадать овцы. А совсем недавно в соседнем лесу охотники нашли обглоданного дикого козла.

По словам ведущего охотоведа КУ «Порховское лесничество» Владимира Беляева и бригадира охотничьего коллектива Андрея Редкокаша, в этих местах орудует целая волчья семья.

Специалисты принялись отслеживать перемещения волков. Делали оклады с флажками, обрабатывали территорию специальным запахом с конденсатом газа. И начали охоту.

Волчицу, предположительно 5-летнего возраста, леквидировали. Далее отправили на освидетельствование в станцию по борьбе с болезнями животных. Самца ликвидировать не получилось. Продолжилось его отслеживание. Охота начнется после улучшения погодных условий.