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Здоровье8 февраля 2022 14:07

Псковичи смогут самостоятельно открывать больничные через интернет

Источник:kp.ru
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В Псковской области рассмотрят возможность открытия больничного через региональный портал записи к врачу. Об этом Медиацентре ПАИ сообщила заместитель председателя регионального комитета по здравоохранению Надежда Рагозина.

Сегодня псковичи не могут самостоятельно открыть больничный на портале. Но в комитете по здравоохранению считают, что это в разы облегчило бы работу специалистов и сократило бы очереди в поликлиниках.

Сейчас, чтобы открыть больничный заболевшим коронавирусом, необходимо позвонить в колл-центр поликлиники или на номер 122. Операторы предложат пройти опрос на подтверждение заболевания.

Больничный закроется автоматически, если пациент не сообщит о продолжении болезни спустя семь дней.