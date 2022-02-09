Три человека госпитализированы после аварии в Великолукском районе

Фото: «Псковская сводка»
ДТП с пострадавшими случилось на 456-м километре дороги Москва - Балтия у деревни Торчилово в Великолукском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Предварительно, столкнулись иномарки Opel Astra и Nissan Qashqai. Известно, что водитель первой выезжал с второстепенной дороги и не уступил 58-летнему водителю Ниссана, что привело к столкновению машин.
Фото: «Псковская сводка»
Три человека оказались травмированы в результате ДТП. Двух пассажиров автомобиля Nissan и водителя Opel доставили в больницу до приезда сотрудников ГИБДД.
Установлено, что на момент аварии предполагаемый виновник был трезв.
Сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России Великолукский выезжали на место ДТП.
Детали аварии ещё выясняются.