Три человека госпитализированы после аварии в Великолукском районе

Фото: «Псковская сводка»

ДТП с пострадавшими случилось на 456-м километре дороги Москва - Балтия у деревни Торчилово в Великолукском районе, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Предварительно, столкнулись иномарки Opel Astra и Nissan Qashqai. Известно, что водитель первой выезжал с второстепенной дороги и не уступил 58-летнему водителю Ниссана, что привело к столкновению машин.

Фото: «Псковская сводка»

Три человека оказались травмированы в результате ДТП. Двух пассажиров автомобиля Nissan и водителя Opel доставили в больницу до приезда сотрудников ГИБДД.

Установлено, что на момент аварии предполагаемый виновник был трезв.

Сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России Великолукский выезжали на место ДТП.

Детали аварии ещё выясняются.