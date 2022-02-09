Псковичей просят не выходить на лёд Великой из-за потепления

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Жителей региона призывают не выходить на тонкий лёд, образовавшийся из-за тёплой погоды. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

На сегодняшний день температура по региону превышает норму на 3-5 градусов. По прогнозам специалистов, такая погода продержится ещё ближайшие 7-10 дней. Помимо этого, псковичам обещают дождь и мокрый снег.

Особенно опасен выход на лёд реки Великой в районе населённых пунктов Писковичи, Загорицы, Муровицы, жилого комплекса «Видный». Отмечается, что толщина льда реки там составляет не более 5-7 сантиметров.

При этом выход на Псковское и Чудское озера разрешён.

Напомним, в случае несчастных случаев звоните по номеру 112.

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