Бассейн для жителей Острова могут построить в 2023 году

.

Бассейн может появиться в Острове в 2023 году. Этот вопрос обсудили на рабочей встрече губернатор Псковской области Михаил Ведерников с главой Островского района Дмитрием Быстровым.

«Острову, конечно, бассейн необходим. И на всех встречах люди очень часто задают этот вопрос», - заявил Дмитрий Быстров.

Как он доложил, в настоящее время проект бассейна проходит экспертизу после подготовки технического задания и проведения конкурса. Известно, что для этого из регионального бюджета выделили 3,5 млн рублей.

Дмитрий Быстров надеется, что при поддержке Ведерникова «хотелось бы попробовать зайти на федеральную программу Минспорта».

По словам губернатора, вопросом о строительстве бассейна займётся профильный комитет. С его помощью и будет подготовлена заявка в Минспорт, однако уже на 2023 год.