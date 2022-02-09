Военное общежитие переделают в бюджетную гостиницу в Острове-2

Глава Островского района Дмитрий Быстров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщил о рассмотрении переоборудования общежития для военнослужащих в Острове-2 в бюджетную гостиницу.

Быстров уточнил, что в настоящее время в Острове нет муниципальной гостиницы.

«Она этот статус потеряла, теперь ею владеет частное лицо. В планах - сделать здание и номера более комфортными. На это нужны средства, и владельцы к этому готовы», – сообщил глава Островского района.

По словам Быстрова, в настоящее время уже имеется проект по строительству гостиницы около микрорайона Строитель.