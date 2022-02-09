Глава Островского района Дмитрий Быстров назвал любимый вид спорта

Фото: ПАИ|Глава Островского района Дмитрий Быстров

Любимый вид спорта у главы Островского района Дмитрия Быстрова неотъемлемо связан с зимой. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Дмитрий Быстров очень любит биатлон и считает его довольно зрелищным видом спорта. Иногда не прочь посмотреть и хоккей.

«Сам я предпочитаю неспешные прогулки на лыжах, занятия в спортзале», – рассказал глава Островского района.

Как многие россияне с 4 февраля Быстров смотрит зимние Олимпийские игры в Пекине. Он следит и болеет за спортсменами из России.