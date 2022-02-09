Названы места Пскова, где не хватает парковок

.

Сегодня, 9 февраля, на пресс-конференции в медиацентре ПАИ начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова озвучила районы Пскова, где недостаточно парковочных мест.

По словам спикера, у домов на Запсковье и Завеличье парковок нет. Оказалось, что они не были предусмотрены ещё при строительстве.

«В любом случае можно организовать собрание жильцов и отмежевать себе место под парковку», - заявила Наталья Симонова.

Она также отметила, что парковаться у подъездов домов запрещено.

А тех, кто решит припарковать свой транспорт на зелёной зоне, будет ждать штраф.

«Зимой это такие же зелёные зоны. Это действительно очень большой пласт нарушений, происходящих в этой сфере», - резюмировала спикер.