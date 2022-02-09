Стало известно, почему псковичи больше подвержены кариесу

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Сегодня, 9 февраля, во время пресс-конференции в медиацентре ПАИ главный внештатный стоматолог региона Владимир Бируля рассказал, почему псковичи чаще страдают из-за кариеса.

По его словам, всё дело в низком содержании фтора в воде.

Спикер рассказал, что стоматологические операции проводятся два раза в неделю. Кроме того, очередь формируется на две недели вперёд. Отмечается, что чаще всего стоматологи удаляют кариес, делают резекцию верхушки корня зуба и пластику дёсен.

Главный врач Псковской стоматологической поликлиники Марина Черных добавила, что осложненный кариес у жителей региона выявляют всё чаще. При этом молодые люди не так пренебрегают посещение стоматолога, как взрослые.

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