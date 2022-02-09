Псковичей попросили не покупать лекарства у врачей на дому

.

В Псковской области мошенники под видом медиков продавали лекарства амбулаторным пациентам. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

В комитете по здравоохранению Псковской области заявили, что врачи, фельдшеры и любые другие медработники не имею прав взимать деньги за лекарства с амбулаторных пациентов.

«Если врач выписывает лекарственные препараты, то выписывает рецепт в аптеку или выдаёт лекарства по коронавирусу бесплатно. Также при наличии лицензии фельдшер может продать лекарства, но только на ФАПе. Медицинский работник всегда приходит только по вызову и предупредив заранее о приходе», – рассказали в комитете.

Великих Луках у пенсионерки украли деньги с злоумышленники, выдающие себя за медиков.