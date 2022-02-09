Колонна большегрузов растянулась на 10 км в деревне Гавры Пыталовского района

.

Жители Гавров и близлежащих деревень не могут нормально добраться домой, так как колонна из грузовиков растянулась на 10 км от таможенного поста в Лединках до Яшково. Об этом на сайт губернатора Псковской области Михаила Ведерникова написала одна из местных жительниц.

«Очень Вас просим организовать управление автомобильными потоками - сдвинуть машины к обочине, поставить людям туалеты, организовать санитарную уборку, убрать водителей большегрузов с дороги», - обратилась к главе региона женщина.

По её словам, из-за сложившейся ситуации местные жители не могут нормально добраться домой.

«А представляете, что будет, когда сойдет снег?! Водители, чтобы справить нужду, разбегаются в деревнях по сугробам...» - рассказала жительница Гавров.

Она также добавила, что дорога платная, поэтому местные жители надеются, что средства на решение проблемы будут выделены как можно скорее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Причины очередей из фур на границе назвал начальник Псковской таможни (Подробности)