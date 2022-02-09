За считанные минуты псковичи разбирают электронные талоны к стоматологам

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В Пскове электронные талоны к стоматологам очень быстро заканчиваются, сообщида главный врач Псковской стоматологической поликлиники Марина Черных на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Удаленная запись к стоматологу очень востребована, всё разбирается в считаные минуты», – отметила Марина Черных.

Кроме того, по словам специалиста, порядка 10% пациентов позволяют себе не приходить на запись без предупреждения.

Из всего количества номерков, порядка 30% – электронные, сообщил главный внештатный стоматолог Псковской области Владимир Бируля.