О побочных эффектах после вакцинации подростков «Спутником М» рассказал Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области в своем Instagram-аккаунте сообщил о наблюдениях Российской академии наук за побочными эффектами у подростков после прививки от коронавируса вакциной «Спутник М».

Глава региона процитировал академика РАН Александра Гинцбурга. По словам специалиста, никакой опасности вакцина для подростков не представляет.

«При вакцинации от коронавируса подростков от 12 до 17 лет "Спутником М" никаких побочных эффектов не наблюдается», –сообщил Гинцбург.

Напомним, 25 января вакцина для детей прибыла в Псковскую область.

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