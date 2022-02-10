Плюсовые температуры ожидаются в Пскове 10 февраля

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Сегодня, 10 февраля, на территории региона прогнозируется облачная с прояснениями погода. Днём пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

По прогнозам специалистов, на дорогах местами гололедица.

Южный ветер 10 февраля будет умеренным.

Минимальная температура воздуха по региону достигнет -1, максимальная – +4.

Псковичам обещают день без осадков и до 3 градусов выше нуля днём. При этом ночью температура воздуха составит от -1 до +1.

В Великих Луках днём пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. А столбики термометров горожан днём покажут +1...+3, ночью – 0...+1.