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Дом. Семья10 февраля 2022 7:11

Отношением к домашним животным поделилась главврач псковской инфекционки

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Фото: Instagram-аккаунт Анастасии Повторейко

Фото: Instagram-аккаунт Анастасии Повторейко

Главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте рассказала, как относится к домашним животным.

Один из подписчиков поинтересовался, есть ли у Анастасии Повторейко питомцы.

Отвечая на заданный вопрос, врач вспомнила цитату Тэмпла Грандина: «Научившись уважать животных, ты научишься уважать людей».

«Уважаю и люблю! Поэтому есть собаки и кошка», - рассказала специалист.

Фото: Instagram-аккаунт Анастасии Повторейко

Фото: Instagram-аккаунт Анастасии Повторейко