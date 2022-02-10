Отношением к домашним животным поделилась главврач псковской инфекционки

Фото: Instagram-аккаунт Анастасии Повторейко

Главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте рассказала, как относится к домашним животным.

Один из подписчиков поинтересовался, есть ли у Анастасии Повторейко питомцы.

Отвечая на заданный вопрос, врач вспомнила цитату Тэмпла Грандина: «Научившись уважать животных, ты научишься уважать людей».

«Уважаю и люблю! Поэтому есть собаки и кошка», - рассказала специалист.