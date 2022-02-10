Стало известно, куда экспортировали мясо и рыбу из Псковской области в январе

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В января мясо и мясосырье из Псковской области поставлялись во Вьетнам. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

При этом рыбу и рыбопродукцию отправляли в Нидерланды, Эстонию, Грузию и Украину.

Известно, что за первый месяц 2022 года госинспекторы осуществили контроль 922 тонн экспортируемой из Псковской области продукции животного происхождения, которую произвели на предприятиях региона.

Примечательно, что вся продукция прошла ветеринарно-санитарные требования стран-импортёров.