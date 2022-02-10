Анастасия Повторейко рассказала, в каких случаях при COVID-19 показана госпитализация

.

Главный врач Псковской областной инфекционной больницы Анастасия Повторейко в своём Instagram-аккаунте рассказала, в каких случаях ковид-положительных пациентов переводят на стационарное лечение.

По словам специалиста, в первую очередь врачи смотрят на возраст больного, наличие сопутствующих заболеваний, условия проживания и данные лабораторно-клинических исследований.

Помимо этого, рассказала Анастасия Повторейко, учитываются клинические критерии. Это, во-первых, температура тела выше 38°С. Во-вторых, частота дыхательных движений, превышающая показатель 22/мин.

В-третьих, госпитализация часто требуется при одышке во время физических нагрузок. Наконец, при насыщении кислородом менее 95-93% пациенту также показано стационарное лечение.