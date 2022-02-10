Семь человек стали жертвами коронавируса в Псковской области за сутки

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Ещё семь летальных исходов от осложнений COVID-19 зарегистрировали в регионе. Общее число смертей достигло 1 488. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

При этом рекордные 649 случаев заражения ковидом зафиксировали в регионе за последние 24 часа. За всё время пандемии этот диагноз поставили 80 100 пациентам.

Согласно статистике, 72 756 человек победили заболевание и закрыли больничные, 193 из них – за минувшие сутки.

Под наблюдением врачей в Псковской области остаются 8 735 пациентов с коронавирусом.