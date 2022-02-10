В Невеле начнут производить востребованные в Великобритании дрова

.

Инвестор из Санкт-Петербурга планирует открыть производство дров в Невеле. Такие дрова имеют большой спрос в Великобритании, заявил глава Невельского район Олег Майоров на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Дрова, которые планируют производить в Невеле, будут колотыми. По словам Майорова, такой вид дров в Великобритании используется в качестве экологического вида топлива для каминов.

На производство будет выделено 60 млн рублей. Предприятие открое порядка 80-ти рабочих мест для жителей Псковской области. В настоящее время работодатели уже провели собеседование с 350 потенциальными сотрудниками.