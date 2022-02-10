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Общество10 февраля 2022 10:48

Первая в регионе модульная баня появится в Пыталово

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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С просьбой о возобновлении работы городской бани обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову жители города Пыталово. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Михаил Ведерников заявил, что проблемы с состоянием городских бань наблюдаются сразу в четырёх районах Псковской области.

«Старые бани действительно пришли в негодность. Ремонтировать их смысла нет, они и физически, и морально устарели», - заключил глава региона.

По этой причине, пообещал Ведерников, будет решаться вопрос об установке модульных бань.

И первую такую баню в качестве пилотного проекта глава региона предложил построить в Пыталово, предварительно обсудив дизайн бани с обратившейся местной жительницей и администрацией муниципалитета.

«Будете у нас пионеры, если все получится, то и для других районов пойдем этим же путём», - подытожил губернатор.