Стоимость отлова одной бездомной собаки назвали в Псковской области

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Председатель комитета по ветеринарии Псковской области Вера Баданина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила стоимость отлова одной бездомной собаки на территории региона.

По ее словам, отлов стоит по 4 315,7 рублей. В эту стоимость заложены расходы на транспорт – 761,32 рубля, стоимость чипа – 203 рубля, стоимость ошейника или петли для отлова – 110 рублей, медикаменты для наркоза, оказания первой помощи и на стерелизацию или кастрацию собаки – 2169,38 рубля.

Специалистам, которые занимаются ловлей собак по контракту платят 1072 рубля. Всего на годовой отлов и временное содержание собак без хозяев, выделено 4 млн 317 тыс рублей из регионального бюджета. Чтобы продержать собаку в приюте, выделяется 39,99 рублей в сутки.