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Общество11 февраля 2022 6:13

До +2 и без осадков обещают синоптики псковичам 11 февраля

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Сегодня, 11 февраля, на территории региона прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, местами с дождем. При этом ночью также возможен небольшой снег. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах по-прежнему скользко.

По прогнозам синоптиков, западный ветер 11 февраля будет умеренным.

Температура воздуха днем по области составит -1...+4, ночью – -1...-6.

Псковичам метеорологи обещают день без осадков, однако ночью возможен небольшой снег. Днём воздух в Пскове прогреется до +2, а ночью возможны заморозки до -3...-5.

В Великих Луках днем пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, а ночью – небольшой снег. При этом столбики термометров горожан покажут +1...+3 днем, -2...-4 ночью.