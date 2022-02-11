В Псковской области закончился поиск пропавшей 10 лет назад женщиы

Порядка 10 лет родственники не могли связаться с Еленой Никандровой. Сотрудникам УМВД России по Псковской области удалось установить ее местоположение в Себежском районе.

Около десяти лет назад в Псковской области впервые появились ориентировки на поиск 39-летней Елены Никандровой.

Как выяснили в полиции, женщина жива и проживает в деревне Себежского района. Там и устроилась на работу.

В поисках сестрой жительницы принимали участие представители СМИ и граждане региона. В пресс-службе УМВД по.лагодарили всех причастных к розыску женщины.