Стало известно, когда в Пскове достроят соцгородок

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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил строительную площадку соцгородка в Борисовичах и назвал дату, когда объект должен быть готов, в своём Instagram-аккаунте.

«Объект должен быть полностью готов в мае. Сделаем для этого всё необходимое», - заявил глава региона.

Он также добавил, что соцгородку необходимо внимание всех ответственных лиц, органов власти и подрядчиков.

На сегодняшний день над строительством здания трудятся 106 человек. Планируется, что до конца недели число рабочих увеличится ещё на 30.

Как доложил губернатор, пока одни строители осуществляют внутреннюю отделку, заливку пола, монтаж электрических сетей и установку сантехники, другие в это время укладывают шахты и выполняют работы по устройству кровли.

Михаил Ведерников отметил, что все виды работ выполняются по отдельному графику.