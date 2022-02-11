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Общество11 февраля 2022 6:44

От колес собственного автомобиля погиб 60-летний житель Себежа

Источник:kp.ru
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10 февраля в Себеже Псковской области мужчина скончался, попав под колеса собственного автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка» со ссылкой на Управление регионального ГИБДД УМВД России.

В 11:45 на улице Ленинской, 49а в Себеже 60-летний мужчина поставила свой автомобиль SsangYong Rexton на стоянке у магазина. Водитель не убедился в том что машина стоит на на ручннике и ушел.

Транспортное средство выехало к центру дороги. Мужчина успел подбежать и опереться в бампер, чтобы остановить его. Но не удержался и упал под авто.

По предварительным данным, мужчина погиб в машине скорой помощи. Медикам не удалось поставить диагноз.