Елизавета Николаева из Острова завоевала «серебро» в Первенстве России по лёгкой атлетике

Легкоатлетка из Острова Елизавета Николаева

В первенстве России по лёгкой атлетике жительница острова Елизавета Николаева взяла «серебро» на дистанции 2 тысячи метров, сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Соревнования первенство России по лёгкой атлетике проходили с 8 по 10 февраля в Челябинске, в манеже УралГУФК. Среди юниоров и юниорок (U20) выступила Елизавета Николаева из Острова.

Пробежав 2000 метров с препятствиями за 6:53.14, девушка заняла второе место. Первая стала Анастасия Красильникова из чувашской республики, на опередила псковичку на 0,34 секунды. «Бронза» – у Елизаветы Егоровой из Челябинской области с результатом.