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Здоровье11 февраля 2022 9:10

Жизни ещё трех жителей Псковской области забрал коронавирус за сутки

Ольга ДАВЫДОВА
Ольга ДАВЫДОВА
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Ещё три человека скончались от осложнений коронавируса в Псковской области. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале региона.

За всё время пандемии от коронавирусной инфекции умер 1 491 житель Псковской области.

Согласно статистике, за минувшие сутки Роспотребнадзор зарегистрировал 703 новых случая заражения COVID-19.

При этом ещё 188 человек побороли болезнь. А за всё время пандемии 72 944 жителя региона смогли победить коронавирус.

Добавим, 8 886 пациентов с ковидом остаются под наблюдением врачей в Псковской области.