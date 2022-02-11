Псковские тхэквондисты выступят от России на чемпионате и первенстве Европы

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Спортсмены из Пскова примут участие в чемпионате и первенстве Европы по тхэквондо, который пройдёт в конце марта в Хорватии. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщил президент Псковской федерации тхэквондо ИТФ Владимир Кочетов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Спортсменами основного состава стали Денис Стволов, Алина Ярош и Станислав Шпер.

По словам Владимира Кочетова, за каждым тхэквондистом будет закреплён свой тренер, который подготовит спортсмена к состязаниям. Одна тренировка, рассказал спикер, будем длиться 2-3 часа.

Отмечается, что соревнования пройдут без зрителей и с соблюдением всех антикоронавирусных ограничений.