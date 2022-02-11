Репортаж о Псковской области увидят зрители «Вестей недели» на телеканале «Россия 1» 13 февраля

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Репортаж, снятый в Псковской области, смогут увидеть телезрители 13 февраля в 20:00 в «Вестях недели» с Дмитрием Киселёвым. Об этом сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Известно, что журналисты телеканала «Россия 1» в Псковском кремле готовят репортаж о регионе и его истории. Отмечается, что особое место в репортаже отведено мечу князя Довмонта-Тимофея.

«Редкий случай, когда меч достают из витрины и демонстрируют открыто», - рассказали в музее.

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В ходе исследований было установлено, что рукоять меча выполнена из позолоченного серебра, а клинок его был изготовлен в германском городе Пассау на Дунае.