Студенты Псковского политеха провели день, помогая подопечным зооприюта «Лесопилка»

Фото: «Зоозащита»

Студенты Псковского политехнического колледжа посвятили день помощи животным из приюта «Лесопилка». Об этом сообщили в официальной группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте».

Ребята очистили территорию приюта от снега, поменяли сено и обеспечили «Лесопилку» дровами.

«Группа 2.061! Мальчишки! Огромное вам спасибо! Вы самые сильные, самые лучшие, самые крутые!» - написали зоозащитники.

Фото: «Зоозащита»

Сотрудники приюта также поблагодарили родителей и педагога Наталью Костину «за достойное воспитание современной молодежи».

«Приют Лесопилка, Новгородская, 7 - место, где всегда рады добрым гостям», - напомнили волонтёры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ученики псковской школы «Светлячок» навестили подопечных приюта «Лесопилка» (Подробности)

«Целовательный и обнимательный праздник»: ученики школы № 1 в Пскове провели день с подопечными зооприюта (Подробности)

Ученики псковских школ передали подарки подопечным приюта «Лесопилка» (Подробности)