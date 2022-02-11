Студенты Псковского политеха провели день, помогая подопечным зооприюта «Лесопилка»

Фото: «Зоозащита»
Студенты Псковского политехнического колледжа посвятили день помощи животным из приюта «Лесопилка». Об этом сообщили в официальной группе общественной организации «Зоозащита» в соцсети «Вконтакте».
Ребята очистили территорию приюта от снега, поменяли сено и обеспечили «Лесопилку» дровами.
«Группа 2.061! Мальчишки! Огромное вам спасибо! Вы самые сильные, самые лучшие, самые крутые!» - написали зоозащитники.
Фото: «Зоозащита»
Сотрудники приюта также поблагодарили родителей и педагога Наталью Костину «за достойное воспитание современной молодежи».
«Приют Лесопилка, Новгородская, 7 - место, где всегда рады добрым гостям», - напомнили волонтёры.
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