Морозную ночь прогнозируют синоптики 12 февраля в Псковской области

Завтра, 12 февраля, в Псковской области ожидается оконулевые температуры и гололедица. Об этом сообщили «Комсомольской правде в Пскове» в региональном ГУ МЧС России.

По данным Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха по области ночью будет от -7 до -2, но к полудню уже прогреется до +3 градусов Цельсия.

Небольшие осадки в виде мокрого снега спровоцируют гололедицу на дорогах. Ветер будет дуть с Западных направлений и будет дуть со скоростью от 8 до 13 метров в секунду.

Атмосферное давление ожидается вновь низким.